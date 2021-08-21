ميركل وأردوغان يبحثان الوضع في أفغانستان وعملية الإجلاء





أعلنت الحكومة الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحثا فيه الوضع في أفغانستان.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان مقتضب له بهذا الصدد، اليوم السبت، أن الزعيمين اتفقا على أن الأولوية الكبرى هي إجلاء من يحتاجون إليه من أفغانستان.

وفي وقت سابق جرى تصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، تطرق إلى الوضع في أفغانستان.

واتفق الرئيسان على تعزيز التنسيق الثنائي بين موسكو وأنقرة في هذا الشأن، حسب بيان للكرملين.

العربية نت