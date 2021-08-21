أردوغان: راضون عن المسار الإيجابي للعلاقات “التركية ـ العراقية”





قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يشعر بالرضى تجاه ما وصفه بـ “المسار الإيجابي” للعلاقات التركية ـ العراقية في العديد من المجالات.

ذكرت ذلك وكالة أنباء “الأناضول” التركية، مشيرة إلى أن تصريحات أردوغان جاءت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية.

وأكد أردوغان أن العلاقات “التركية – العراقية” تتخذ مسارا إيجابيا في المجالات التجارية والتعاون العسكري والاستخباري، مضيفا: “يجب زيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب”.

يذكر أن العمليات العسكرية، التي ينفذها الجيش التركي شمالي العراق، ويقول إنها موجهة ضد مسلحي حزب العمال الكوردستاني الموجودين في الأراضي العراقية، تتسبب في غضب بغداد وأدت إلى توتر العلاقات بين البلدين في الفترة الماضية

العربية نت