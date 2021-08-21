أردوغان: يجب الارتقاء بالتعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب





أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي “ضرورة الارتقاء بالتعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب”.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان لها، أن “أردوغان بحث مع الكاظمي هاتفيا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية”.

وأضافت أن “أردوغان أعرب عن رضاه عن المسار الإيجابي للعلاقات التركية ـ العراقية في المجالات التجارية والعسكرية والاستخباراتية، وشدد على ضرورة زيادة التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب”.

وتابعت أن “أردوغان أشار إلى أن تنظيم “بي كا كا” الإرهابي (حزب العمال الكردستاني) يواصل انتشاره في معقله بجبال قنديل شمالي العراق، إضافة إلى منطقتي مخمور وسنجار الواقعتين تحت سيطرة قوات الحكومة الاتحادية”.

وأشارت إلى أنه “أكد أن قوات بلاده وعلى غرار عملياتها السابقة شمالي العراق، لم تستهدف إلا أعضاء التنظيم الإرهابي وامتداداته ومواقعه في المنطقة خلال عمليتها الأخيرة”.

وأضافت أن “أردوغان شدد على أن الموقع الذي استهدفته القوات التركية في المنطقة كان لإيواء الإرهابيين، وليس مستشفى أو مركزا صحيا كما زعم التنظيم الإرهابي، معتبرا أن التنظيم يلجأ إلى مثل هذه الأكاذيب كلما اشتدد الطوق عليه”.

العربية نت