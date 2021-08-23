شعبة الحبوب الزيتية: الميناء تسبب في رفض الصين تسلم شحنات الفول السوداني





ارجعت شعبة مصدري الحبوب الزيتية، امر رفض شحنات صادر الفول السوداني، لسبب التأخير، وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم البضائع، نتيجة تأخر عمليات الشحن في الميناء، وحملت التأخير مسؤولية رفض الشحنات بنسبة ٩٨٪.

وقال رئيس الشعبة محمد عباس لـ (السوداني) إن سبب الرفض هو الميناء، وزاد:لا يعقل أن تصدر بضائع من يناير وفبراير، تصل في مايو ويونيو، وحاليا هنالك بضائع في الميناء واخرى في الطريق، مؤكدا أن بعض المشترين الصينيين رفضوا استلام البضائع وبعضهم استلم، وآخرون دخلوا في تسويات للحل، وذكر أن العديد من المصدرين تعرضوا لمشكلات. وشدد عباس، على أن الافلاتوكسين موجود في المحصول بنسب محددة، وهنالك اتفاق مع الصين حول المعالجة، واضاف: الافلاتوكسين ليس شرطا لصادر فول الصين، بينما هناك دول اوربية ترفض ذلك، الصين لديها اتفاق معالجة، وهو يستعمل لعصير الزيت ويخضع للمعالجة، موضحا أن كل الفول المصدر بأكثر من ٢٠٠ الف طن منذ بداية العام الجاري حتى الآن، مصاب بالافلاتوكسين، واجريت المعالجات المطلوبة لها بالصين، ولكن رفض الشحنات جاء بسبب التأخير في الميناء، وذكر سبب رجوع هو الزمن واغلب البضائع الواصلة والمعدة للشحن تأخرت عن مواعيدها المتفق عليها بسبب الميناء، والمشتري متقيد بزمن، ما يؤدي لتأخر البضائع وإضطرارهم للبحث عن بدائل أخرى للايفاء بالتزاماتهم، مشيرا الى أن بعض المشترين بالصين رفضوا استلام البضائع، وآخرون دخلوا في تسويات مع المصدرين.

الخرطوم: ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني