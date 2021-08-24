“محتاجين إيه عشان تفهموا؟”..الفنانة سمية الخشاب توضح حقيقة صورتها المثيرة للجدل عقب زواج طليقها أحمد سعد





بعد أن أثارت الجدل عبر صورة نشرتها على حسابها في “فيسبوك” عقب عقد قران زوجها السابق، أحمد سعد، على مصممة الأزياء علياء البسيوني، علقت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، موضحة التفاصيل.

ونشرت سمية الخشاب صورة جديدة لها على حسابها في “فيسبوك”، وعلقت عليها قائلة: “صفاء النيه والسلام الداخلي هم اهم عنصرين للوصول إلى أعلى درجات النجاح.. آمنوا بنفسكم هتوصلوا لكل اللي نفسكم فيه”.

في حين أن بعض التعليقات كانت “ساخرة” بسبب صورة الفنانة التي أثارت الجدل مؤخرا، حيث أدرجها حساب في التعليقات قائلا: “طب وهنا كان صفاء النية برضه؟ قوليلنا قصدك إيه وإحنا نصفي النية”.

ما دفع الفنانة سمية الخشاب إلى الرد على هذا التعليق، قائلة: “مكتوب فوق الصورة بحبكم أوي، وعلى تويتر بحبكم أوي، وعاملة حركة القلب..محتاجين إيه عشان تفهموا؟ الفبركة والتلفيق والنية المش كويسة دول أنا مش مسؤولة عنهم، أنا بحب جمهوري وبحترمه..شكرا”.

روسيا اليوم