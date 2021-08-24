القبض على رجل اعمال فلسطينى يخرب الاقتصاد ويضارب بالعملات





تمكنت قوة الفريق الخاص بمباحث التموين من القبض على رجل اعمال فلسطينى يضارب بالعملات بالخرطوم (٢) وضبط بحوزته اموال طائلة من العملات الحرة يتاجر بها ويستغلها فى تخريب الاقتصاد.

الخرطوم : هاجر سليمان

صحيفة الإنتباهة