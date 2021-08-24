جرائم وحوادث
القبض على رجل اعمال فلسطينى يخرب الاقتصاد ويضارب بالعملات
تمكنت قوة الفريق الخاص بمباحث التموين من القبض على رجل اعمال فلسطينى يضارب بالعملات بالخرطوم (٢) وضبط بحوزته اموال طائلة من العملات الحرة يتاجر بها ويستغلها فى تخريب الاقتصاد.
الخرطوم : هاجر سليمان
صحيفة الإنتباهة
2 تعليقات
فلسطينى كوز
اضربوه وادبوه أولاً …. خلوهو يتمنى الموت …. ديل سبب عذاب اهل السودان الضعفاء الطبقات الوسطى والضعيفة
سبب ارفاع كل شي …. دواء … غذاء …. الخ
لقى البلد مرتع اخضر يرعى على كيفو …..
ديل خربوا فلسطين …. جاين بلدنا وعاشوا فيها فسادا وخرابا
الله اكبر عليهم