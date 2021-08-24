بوتين: معدل البطالة في روسيا يبلغ 5% ويواصل الانخفاض





أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن مستوى البطالة في روسيا، في الوقت الحالي، يبلغ نحو 5%، مشيرا إلى أن معدل البطالة في البلاد آخذ في الانخفاض.

وقال بوتين خلال مؤتمر لحزب “روسيا الموحدة”: “مستوى البطالة في روسيا الآن يبلغ نحو 5%، وهذا المستوى مستمر في الانخفاض، لكن بالنسبة لشخص عادي، فإن هذه الأرقام لا تعني شيئا”.

وأضاف أنه “من الضروري إيجاد حلول لكل من فقد دخله ولا يمكنه العثور على وظيفة؛ وهنا أيضا تعليمات لإعداد برنامج خاص لدعم تشغيل الشباب، وتدابير مستهدفة للمناطق التي تواجه مشكلة بطالة حادة، يجب على روسيا المتحدة أن تنضم بقوة إلى تنفيذ هذه الخطط، وأطلب من حزب روسيا الموحدة أن ينضم بقوة إلى تنفيذ هذه الخطط”.

وأشار إلى أن معدل البطالة في روسيا يبلغ الآن نحو 5%، ويستمر في الانخفاض.

وكان الرئيس الروسي أشار خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، في حزيران/يونيو الماضي، إلى وجود نسبة بطالة عالية نسبيا بين الشباب، داعيا الحكومة للعمل في هذا الاتجاه، موضحا أنه تم إطلاق تدابير لدعم الشركات والمواطنين المتضررين من أزمة كورونا.

وشدد الرئيس بوتين على أهمية العمل بين الأقاليم والحكومة في روسيا لجذب استثمارات جديدة.

العربية نت