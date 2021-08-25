نص كلمة .. لينا قاسم .. خيال أدائي مدهش!!





بتقديري أن الصوت الجديد لينا قاسم يمكنها أن تشكل إضافة جادة للصوت النسائي في السودان، وهي يمكنها أن تملأ بعض الفراغات التي تحدث أحياناً بسبب المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها أي فنانة في السودان.. ولينا قاسم تتحرك في مساحة صوتية تتحرك ما بين (الألتو والسبرانو) كما أفادني من سألته عن خامتها الصوتية ذات الخيال الأدائي العالي وقدرتها علي التحرك بجمال وفق قدراتها الصوتية.. لذلك تجدني أنحاز لها كصوت واعد يمكنه أن يكون باعثاً للأمل بظهور فنانة تملأ بعض الفراغات التي تركتها حنان النيل وأسرار بابكر.

صحيفة الصيحة