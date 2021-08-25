ثقافة وفنون
“زنقولا” يكشف كواليس استدعائه من الشرطة وحقيقة حفل الجيش
كشف مغني الراب خالد عز الدين الشهير بـ(زنقولا) عن سبب استدعاء الشرطة له بعد حفله الجماهيري الأخير بالمكتبة القطبية الذي أثار جدلاً واسعًا.. وتحدث زنقولا لـ”خبرك” قائلاً: لم يكن الأمر استدعاء بقدر ما كان لقاء ودياً أو جلسة مناصحة بسبب الأحداث الأخيرة التي صاحبت الحفل، ما حدث أنه تم توجيهي ونصحي.. وواصل: الحمد لله بعد الثورة أصبحت الشرطة توجيهية غير تجريمية وقبلت كل توجيهاتهم وبدورهم تفهموا رسالتي ودعموني حتى أحسست أن التوجيه جاءني من آباء وليس رجال على رأس السلطة.
وتابع خالد: أشكر الثورة التي جعلت العقليات تتغير وتتعامل مع الفنان كإنسان وبإذن الله سأقيم حفلات بمناسبة احتفالات عيد الجيش وسيخصص ريع الحفل للمؤسسة الخيرية لمكافحة المخدرات التي أسميتها (أخوان).
الخرطوم: الحوش الوسيع
صحيفة الصيحة