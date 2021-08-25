المملكة تأمل في استقرار الأوضاع بأفغانستان وتؤكد وقوفها بجانب الشعب الأفغاني





المملكة تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع في أفغانستانأكدت المملكة أنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة.

وقال المندوب الدائم للمملكة بجنيف، الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمة ألقاها أمام الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن المملكة تأمل في استقرار الأوضاع بأفغانستان بأسرع وقت، وأن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات والعمل من أجل إعلاء مصلحة الشعب الأفغاني ونبذ العنف وإحلال السلام الدائم من أجل تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله في الاستقرار والعيش الكريم.

‎وأكد الواصل أن المملكة تؤيد جهود إحلال السلام بما يعزز حماية واحترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد.

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