عالمية

بوتين يصدر قرارا يخص المواطنين من حملة الجنسية الأجنبية

2021/08/25
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بوتين
Russian President and Presidential candidate Vladimir Putin at a polling station during the presidential election in Moscow, Russia March 18, 2018. Yuri Kadobnov/POOL via Reuters

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح لمواطنين روس يحملون أيضا جنسية دولة أخرى بالعمل في مؤسسات الخدمة العامة أو البلدية في حال عدم إمكان تخليهم عن هذه الجنسية

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بوتين يصدر قرارا يخص المواطنين من حملة الجنسية الأجنبية
25.08.2021 | 15:19 GMT
بوتين يصدر قرارا يخص المواطنين من حملة الجنسية الأجنبية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
Alexey Nikolsky / Sputnik
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح لمواطنين روس يحملون أيضا جنسية دولة أخرى بالعمل في مؤسسات الخدمة العامة أو البلدية في حال عدم إمكان تخليهم عن هذه الجنسية.
وينص المرسوم على أن من حق هؤلاء الموظفين شغل مناصب لا تقتضي الوصول إلى أسرار الدولة، وأن البت بشأن عدم إمكان تخلي الموظف عن جنسيته الأجنبية يعود إلى رئيس الدولة أو اللجنة المعنية بشؤون المواطنة لدى الرئيس الروسي.

مع ذلك فإن المرسوم الذي تم نشره اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، يلزم الموظفين من هذا الصنف “باتخاذ ما أمكنهم من الخطوات الرامية إلى التخلي” عن جنسيتهم الأجنبية والامتناع عن الحصول على أوراق ثبوتية بصفتهم حملة جنسية دولة أخرى والقيام بأي أنشطة أخرى بصفتهم هذه.

العربية نت

2021/08/25
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