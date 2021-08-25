



وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح لمواطنين روس يحملون أيضا جنسية دولة أخرى بالعمل في مؤسسات الخدمة العامة أو البلدية في حال عدم إمكان تخليهم عن هذه الجنسية

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بوتين يصدر قرارا يخص المواطنين من حملة الجنسية الأجنبية

25.08.2021 | 15:19 GMT

بوتين يصدر قرارا يخص المواطنين من حملة الجنسية الأجنبية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

Alexey Nikolsky / Sputnik

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح لمواطنين روس يحملون أيضا جنسية دولة أخرى بالعمل في مؤسسات الخدمة العامة أو البلدية في حال عدم إمكان تخليهم عن هذه الجنسية.

وينص المرسوم على أن من حق هؤلاء الموظفين شغل مناصب لا تقتضي الوصول إلى أسرار الدولة، وأن البت بشأن عدم إمكان تخلي الموظف عن جنسيته الأجنبية يعود إلى رئيس الدولة أو اللجنة المعنية بشؤون المواطنة لدى الرئيس الروسي.

مع ذلك فإن المرسوم الذي تم نشره اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، يلزم الموظفين من هذا الصنف “باتخاذ ما أمكنهم من الخطوات الرامية إلى التخلي” عن جنسيتهم الأجنبية والامتناع عن الحصول على أوراق ثبوتية بصفتهم حملة جنسية دولة أخرى والقيام بأي أنشطة أخرى بصفتهم هذه.

العربية نت