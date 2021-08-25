لجنة التمكين تصفع قيادة الشرطة .. ووزير الداخلية !!





• لن تجد بياناً وتوضيحاً أكثر ( سبهللية ) وقمة في السطحية والقدرة والجرأة علي الاعتراف بالجريمة الموثقة أكثر مما صدر عن لجنة التمكين في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 ..

• منذ الساعات الأولي من صباح يوم الأربعاء أوردت صحيفة اليوم التالي خبراً من العيار الثقيل ..وفيه أن السلطات المختصة أوقفت 3 من ضباط الشرطة الذين يعملون مع لجنة التمكين لضلوعهم في شبهات فساد وذلك برصد حركة أموال في حساباتهم الشخصية تجاوزت في حدها الأعلى أكثر من 781 مليار جنيه سوداني !!

• الخبر وقع صاعقةً علي رؤوس بهلوانات اللجنة الذين أصدروا في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء بياناً مفصلاً إعترفوا فيه بحقيقة توقيف الضباط المتهمين .. وأثبت البيان وبالتفاصيل المملة أن الضباط الثلاثة يتبعون للجنة التفكيك ..

• المؤسف والمضحك في بيان لجنة التفكيك أنها اكتشفت هذه المخالفات قبل فترة وتابعتها مع الجهات ذات الصلة .. وهو أمر غاية في الغرابة لأن اللجنة التي ملأت الدنيا ضجيجاً وعويلاً عن فساد زمان الإنقاذ ثبت بياناً بالعمل والحسابات الجارية أن الفساد يضرب اللجنة من الداخل من قمتها إلي قاعدتها ..

فإن كان وزير المالية قد عجز حتي الآن عن محاسبة اللجنة علي تضليلها لكل أجهزة الدولة وتغييبها المتعمد لخبر ووثائق ملايين الدولارات لم تصل حتي لحظة كتابة هذه السطور إلي خزينة الدولة ولا تستطيع لجنة وجدي ومناع والسبعة الذين معهم الإجابة علي السؤال القارص : أين ذهبت ملايين الدولارات التي تمت مصادرتها من الكيزان ؟!!!

• لجنة التمكين ومتحدثها القائم بأوزار التصريح عن كوارثها صلاح مناع وجه صفعة قوية إلي وزير الداخلية وكل ضباط الشرطة .. ليس أمام قيادة الشرطة من خيار غير الخروج إلي الرأي العام ببيان يوضح حقيقة ما جري ويجري حقاً وبلا تزويق .. من يقف وراء حركة الأموال الضخمة بحسابات ضباط الشرطة الذين يعملون مع لجنة التمكين البعثي الجديدة ؟ .. من يقف وراء إفساد هؤلاء الضباط الصغار وكيف وصلوا إلي شبكة العلاقات المعقدة من قطاع المعادن إلي قطاع النفط والتعدين ومجالات أخري تدر ملايين الدولارات كل شهر ؟!

• هل ستصمت قيادة الشرطة علي هذه الإهانة المتكررة من وقت لآخر .. ولماذا لم تبادر لجنة التمكين بكشف حقيقة تورط ضباط الشرطة في حركة الحسابات المهولة قبل أن تكشفهم صحيفة اليوم التالي ؟!!

• أخطر ما قاله مناع في تصريحاته لصحيفة السوداني إن عمليات الفساد التي تم رصدها مرتبطة مع بعضها!! .. وما لن يستطيع مناع الرد عليه ماهي علاقته شخصياً برموز الفساد في العهد البائد كما يحلو له دائما ً؟!

• يمكن لك أن تضحك مع صلاح مناع أو أن تصفق له كما يفعل بعض لاعبي كرة القدم الذين يصفقون للحكام عندما يتخذ أحدهم قراراتٍ يراها اللاعب ظالمة .. الآن المجتمع السياسي والإعلامي يصفق لصلاح مناع الذي قال بعضمة لسانه لصحيفة السوداني : ( لجنة إزالة التمكين ضد الفساد والفاسدين ولايمكن أن تقبل فاسداً في وسطها ) .. نعم هذا ما قاله مناع بعضمة لسانه !!

• بلاغ إلي الشرطة السودانية .. هنالك شبهات فساد داخل لجنة التمكين تم توثيقها ببيانهم الصادر اليوم .. هذه الشبهات تتطلب تحقيقاً مهنياً عاجلاً من قيادة الشرطة التي صفعها صلاح مناع ووضعها في إمتحان عسير .. وعسير جداً

• ما لم يقله مناع ولن يقوله إن لجنة التمكين لا تقبل بالفاسدين وسطها لكنها لا تمانع من التعايش معهم إن لم تكتشفهم عدسات الصحافة السودانية وكواليس وسائل التواصل الاجتماعي !!

عبد الماجد عبد الحميد

