السيسي يتفقد مشروع “مستقبل مصر” ضمن مشروع “الدلتا الجديدة”





أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء اجتماعا مع عدد من كبار المسؤولين لمتابعة مشروع “مستقبل مصر”، حسبما أفاد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي.

وجاء في بيان للمتحدث أن الاجتماع تناول “متابعة مشروع مستقبل مصر، والذي يقع ضمن نطاق مشروع “الدلتا الجديدة” وكذلك سبل توفير مياه الري للمشروع من مصادر مختلفة.

وذكر البيان أن السيسي اطلع على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلا عن تفاصيل بنيته الأساسية من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء. وأوضح أن مشروع “مستقبل مصر” يهدف إلى تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء، وتوفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة.

وقد وجه الرئيس المصري باستمرار التنسيق بين مختلف جهات الدولة، بما في ذلك قطاع البحوث المتخصصة، لتحقيق أكبر عائد ومردود ممكن من مشروع “مستقبل مصر” وذلك في إطار المشروع العملاق “الدلتا الجديدة” الذي يهدف لاستصلاح أكثر من مليوني فدان وفق استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وما لذلك من مردود تنموي متكامل.

العربية نت