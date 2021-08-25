بوتين وعمران خان يتفقان على تنسيق المقاربات إزاء التطورات في أفغانستان





بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الوضع في أفغانستان خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وفق ما أفاد الكرملين.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الروسية أن الجانبين بحثا الوضع في أفغانستان، وأكدا “على أهمية الحفاظ على السلام والأمن ومنع العنف في البلاد، وإقامة حوار بين الأفغان يساعد في تشكيل حكومة شاملة” تراعي مصالح جميع مكونات المجتمع​​​.

وبحسب البيان فقد اتفق الجانبان على تنسيق المقاربات تجاه القضايا الأفغانية، على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وذكر الكرملين أيضا أن بوتين وعمران خان أشارا خلال محادثتهما إلى جدوى استخدام قدرات منظمة شنغهاي للتعاون في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات

كما جاء في البيان أن الطرفين تناولا عددا من مواضيع الأجندة الثنائية، بما فيها تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الطاقة وعلى الصعيد الإنساني، إلى جانب اتفاق الطرفين على تفعيل الاتصالات الروسية الباكستانية على مختلف المستويات.

العربية نت