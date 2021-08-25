عائشة الماجدي: راحة البلد في حل الدعم السريع





يجب حل قوات الدعم السريع لأنها غير مفيدة ومافي حوجة ليها أصلاً ودا لود عالي شديد علي ميزانية الدولة متمثلة في صرف الدعم السريع لمرتبات وحوافز وتاتشرات وإيجارات عمارات ودا كلو لشنو ؟؟

ومافي بلد ينفع فيها جيشين !!

القوات المسلحة تكرب قاشها زي زمان قبل ولادة هذا النبت الشيطاني (الدعم السريع ) وتمسك امن البلد دي وخلاص ….

تسريح قوات الدعم السريع ضرورة تقتضيها سيادة الدولة

ثكنات الدعم السريع تتحول الي مستشفيات ودور رعاية للاطفال ودار أيام وهكذا …..

عائشة الماجدي