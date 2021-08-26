البيت الأبيض يعلن تأجيل اجتماع بايدن وبينت بسبب الوصع في أفغانستان





أعلن البيت الأبيض تأجيل اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت والذي كان مقررا الجمعة.

وحسب تصريحات لرويترز أكد مسؤول إسرائيلي أن الاجتماع سيعقد في وقت لاحق، دون أن يحدد موعدا لعقده.

وعن أسباب تأحيل الاجتماع أكد البيت الأبيض أن الوضع في أفغانستان، وما حدث من انفجارات اليوم قرب المطار، في العاصمة الأفغانية كابول هو سبب تأجيله.

وكان من المقرر أن يجتمع بينيت مع بايدن في المكتب البيضاوي في الساعة 11.30 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي لمناقشة قضايا على رأسها البرنامج النووي الإيراني.

ووقع انفجاران اليوم الخميس في محيط فندق بارون على مقربة من بوابة مطار كابل الدولي، في الوقت الذي أكدت فيه حركة طالبان (المحظورة في روسيا) عدم امتلاكها أي معلومات حول الانفجارين.

ووصف المتحدث باسم البنتاغون، في تصريحات أدلى بها على خلفية الحدث الهجوم بـ”المعقد”، حيث أودى بحياة عدد من الجنود الأمريكيين والمدنيين، وقال: “نستطيع تأكيد أن انفجار مطار كابل أوقع عددا من الضحايا الأميركيين والمدنيين”.

العربية نت