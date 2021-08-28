“الخطوط السعودية” ترفع السعة المقعدية للرحلات الداخلية بدءًا من سبتمبر المقبل





قالت الخطوط السعودية إنها ستستخدم السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية ابتداءً من سبتمبر المقبل.

وأوضحت الخطوط السعودية أن قرارها برفع السعة المقعدية جاء بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني على ذلك، مبينة أن الزيادة في السعة المقعدية على الرحلات الداخلية ستبلغ نسبة 52%.

وأبانت أن السعة المقعدية الأسبوعية لرحلات “السعودية” الداخلية مع التباعد الاجتماعي كانت تبلغ ما يزيد على 245 ألف مقعد وسترتفع إلى أكثر من 372 ألف مقعد بعد استخدام كامل السعة المقعدية.

وأضافت أن فريقاً متخصصاً يتولى مهمة المراجعة الدائمة لجدول الرحلات والسعة المقعدية وإقرار الزيادة وفقاً للمتطلبات التشغيلية.

صحيفة السودان