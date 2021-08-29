أردوغان: بعثتنا الدبلوماسية في كابول ستواصل عملها ومستعدون لتقديم الدعم لأفغانستان





أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن موظفي السفارة التركية في كابول عادوا إلى مقر السفارة، وأن البعثة الدبلوماسية ستواصل العمل في أفغانستان مع مراعاة الوضع الأمني هناك.

أنطاكيا – سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين عقب عودته من البوسنة والهرسك، اليوم الأحد، إن “موظفي السفارة التركية في كابول عادوا إلى مقر السفارة، وبعثتنا الدبلوماسية ستواصل العمل في أفغانستان، ولكن نحدث خططنا باستمرار وفق الوضع الأمني ولدينا خطط بديلة تحسبا لكل الاحتمالات”.

هذا وأكد أردوغان في وقت سابق، أن بلاده تتعامل مع حركة “طالبان”، (المحظورة في روسيا)، بحذر، وستواصل الحوار مع كافة الأطراف بشأن أفغانستان.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء مع سفراء في ولاية بتليس على هامش احتفالات الذكرى السنوية الـ 950 للنصر في معركة ملاذكرد، نقلتها وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، إن هناك أهمية بضرورة ملاحظة الخطوات، التي سيتخذها المجتمع الدولي فيما يتعلق بأفغانستان.

وتابع بقوله “من أهم الأولويات في أفغانستان يجب أن يكون إزالة فراغ السلطة، وتطبيع الحياة من أجل إرساء الأمن للشعب”، مشيرا إلى أنه “يجب إنشاء حكومة شاملة تحتضن وتعكس جميع شرائح المجتمع في أفغانستان”.

واستدرك قائلا “في الوقت الحالي نتعامل مع الرسائل الصادرة عن قادة طالبان بتفاؤل حذر”.

ولفت الرئيس التركي إلى أن خطوات “طالبان” وأفعالها لا أقوالها هي ما سيحدد شكل المرحلة القادمة في أفغانستان.

وبسطت حركة “طالبان” سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات، والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول يوم 15 آب/أغسطس الجاري.

العربية نت