بوتين: السباح تشيرنيايف أحد قادة اللاعبين البرالمبيين في العالم





أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن فخره بفوز السباح الروسي، دميتري تشيرنيايف، معتبرا أن ” تشيرنيايف أثبت بجدارة أنه أحد قادة اللاعبين البرالمبيين في العالم”.

وهنّأ الرئيس بوتين لاعب بلاده بكلمات شكر وثناء على ما أبداه تشيرنيايف من قوة وقدرة رهيبة في تحقيق رقم قياسي في السباحة للألعاب البرالمبية.

وقال بوتين: “عزيزي دميتري غيناديفيتش! أهنئك على أدائك الممتاز في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية السادسة عشرة البرالمبية في طوكيو. لقد سرت بقوة نحو النجاح وأثبت أنك أحد القادة المعترف بهم في البارالمبية العالمية”.

كما أشار بوتين إلى أن السباح تشيرنيايف هو تجسيد لقوة الإرادة ونتيجة العمل الجاد، متمنيا له مزيدا من الإنجازات الجديدة في الرياضة وفي الحياة.

فاز السبّاح الروسي، دميتري تشيرنيايف، اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية في الألعاب البرالمبية في طوكيو في سباق 100 متر صدر، مسجلاً رقمًا قياسيًا عالميًا في الألعاب البرالمبية للسباحة، بـ 31.96 ثانية.

العربية نت