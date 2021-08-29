



أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده للتطبيع التدريجي مع أرمينيا، في حال “أقدمت حكومتها على انتهاج مواقف واقعية وابتعدت عن كيل الاتهامات الأحادية”.

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أردوغان يعلن عن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا

29.08.2021 | 13:37 GMT

أردوغان يعلن عن استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا

رجب طيب أردوغان

Reuters

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن استعداد بلاده للتطبيع التدريجي مع أرمينيا، في حال “أقدمت حكومتها على انتهاج مواقف واقعية وابتعدت عن كيل الاتهامات الأحادية”.

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وأضاف أردوغان في تصريح خلال عودته إلى تركيا بعد إتمام جولته الخارجية التي شملت البوسنة والهرسك والجبل الأسود: “بدلا من الاتهامات أحادية الجانب يجب أن تسود الأساليب الواقعية الاستشرافية، ويمكننا العمل على تطبيع علاقاتنا تدريجيا مع حكومة أرمينية تبدي استعدادها للتحرك في هذا الاتجاه”.

وأكد أن المنطقة بحاجة إلى مواقف بناءة جديدة.

وكشف أردوغان أنه على الرغم من وجود اختلافات في الرأي والتطلعات فإن بذل جهد صادق لتطوير علاقات حسن الجوار على أساس الثقة بما في ذلك احترام وحدة أراضي وسيادة كل طرف “سيكون مسار عمل مسؤول”.

وشدد أنه “ينبغي أن لا يكون التاريخ الحديث مصدرا للعداء ويجب اتخاذ خطوات بناءة من أجل السلام الدائم والتعايش”.

وقال الرئيس التركي: “يجب أن نجعل السلام والاستقرار دائمين، وأن نوفر الظروف للتنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي”.

العربية نت