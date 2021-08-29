مساعد بايدن: طالبان تواصلت معنا في السر والعلن وستسمح بممر آمن للأمريكيين بعد 31 أغسطس





أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن “واشنطن تتوقع أن تواصل طالبان السماح بمرور آمن للأمريكيين وغيرهم لمغادرة أفغانستان بعد اكتمال الانسحاب العسكري هذا الأسبوع”.

وفي مقابلة مع شبكة “سي.بي.إس”، من المقرر أن تذاع لاحقا اليوم الأحد، قال جيك سوليفان: “لقد تواصلت حركة طالبان معنا، في السر والعلن على حد سواء، وقالت إنها ستسمح بممر آمن”.

وأضاف: “بعد الحادي والثلاثين من أغسطس، سنتأكد من وجود ممر آمن لأي مواطن أمريكي، أي مقيم دائم شرعي”.

العربية نت