جرائم وحوادث
أساتذة الجامعات يعلنون الدخول في إضراب تدريجي ابتداء من السادس من سبتمبر القادم
أعلنت لجنة أساتذة الجامعات عن دخول أساتذة الجامعات في إضراب تدريجي ابتداء من السادس من سبتمبر.
و قالت اللجنة في بيان لهم أمس سلمنا رئيس مجلس الوزراء د . عبدالله حمدوك ، مذكرة تحوي مطالب مستحقة للأساتذة في الخامس من يوليو الماضي لكنها قوبلت بتجاهل تام.
وأردفت : قدمنا مذكرة استعجال رد في الخامس من أغسطس الجاري .
و أيضاً كان مصيرها مثل سابقتها و جددت اللجنة تمسكها بمطالبة الأساتذة بهيكل راتبي خاص ، ووصفتها بالمطلب المشروع الذي أقره القانون ، وذكروا سلكنا كل الطرق المتاحة و المشروعة للحل إلا أنه لم يتبقى لنا خيار غير الإضراب ، على الرغم من حرصنا على استقرار الجامعات..
الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة