جرائم وحوادث

أساتذة الجامعات يعلنون الدخول في إضراب تدريجي ابتداء من السادس من سبتمبر القادم

2021/08/30
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أعلنت لجنة أساتذة الجامعات عن دخول أساتذة الجامعات في إضراب تدريجي ابتداء من السادس من سبتمبر.
و قالت اللجنة في بيان لهم أمس سلمنا رئيس مجلس الوزراء د . عبدالله حمدوك ، مذكرة تحوي مطالب مستحقة للأساتذة في الخامس من يوليو الماضي لكنها قوبلت بتجاهل تام.

وأردفت : قدمنا مذكرة استعجال رد في الخامس من أغسطس الجاري .
و أيضاً كان مصيرها مثل سابقتها و جددت اللجنة تمسكها بمطالبة الأساتذة بهيكل راتبي خاص ، ووصفتها بالمطلب المشروع الذي أقره القانون ، وذكروا سلكنا كل الطرق المتاحة و المشروعة للحل إلا أنه لم يتبقى لنا خيار غير الإضراب ، على الرغم من حرصنا على استقرار الجامعات..

الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة

2021/08/30
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