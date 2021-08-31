واقعة مؤلمة.. عراقية تقـتل ابنتيها وجدتهما انتقاماً من زوجها





شهدت محافظة البصرة جنوبي العراق واقعة مؤلمة، بعد أن أقدمت امرأة على قتـل ابنتيها وجدتهما بدافع الانتقام من زوجها فور علمها بزواج الأخير.

وفتحت الجهات الأمنية العراقية وفقاً لوسائل إعلام عراقية، تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الواقعة، حيث ادعت الأم في البداية أن شخصين ملثمين اقتحما المنزل، وقاما بإطلاق النار على المجني عليهما وسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالي، إلا أن رجال البحث الجنائي تأكدوا أن الحـادثة وقعت أثناء تواجدها في المنزل.

وبالتحقيق مع المتهمة، أكدت أنها قتـلت ابنتيها البالغتين من العمر 17 و15 عاماً، وجدتهما والدة أبيهما رمياً بالرصاص انتقاماً من زوجها بعد أن تزوج عليها، وسُجلت أقوالها وتم إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

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