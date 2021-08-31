إنصاف مدني تعتذر لمتابعيها بالفيس بعد اختراق صفحتها





ابدت المطربة انصاف مدني انزعاجها الشديد عن ما يحدث داخل صفحتها بالفيس بوك قائلة ان كل ما يحدث داخل الصفحة جاء بسبب الهكر وتم إزالة كل المسؤولين عن ادارة الصفحة للسيطرة علي الهكر الذي قام بنشر بعض الصور الفاضحة علي مدار ٧٢ ساعة ولم نتمكن من السيطرة على الصفحة، مؤكدة انها وبالإضافة لي إدارة المكتب ليست لديهم اي علاقة بما يحدث في الصفحة ونشر تلك الصورة المخلة بالاداب والاخلاق وقدمت المطربة انصاف مدني اعتذارها لكل متابعي الصفحة وجمهورها عن ماينشر في صفحتها عبر فيديو لايف مؤكدة عدم علاقتها وادارة الصفحة بما ينشر فيها .

من جانبه اوضح مدير اعمال الأستاذة إنصاف محمد حسن بوكش ان ماحدث في صفحة الاستاذة سبب لنا حرجا كبيرا مع متابعي الصفحة التي يصل عدد متابعيها مايقارب ٢مليون متابع وكنا نستعد لتوثيق الصفحة قبل تهكيرها مقدما رسالة شكر وامتنان لكل الذين اتصلوا بنا لمعرفة الإشكالية مؤكدا ان ثقة جمهور ملكة الدلوكة إنصاف مدني لم يهتز لمعرفتهم التامة بأخلاقها واخلاق ادارة الصفحة والمحررين مشيرا لقيامهم بإنشاء صفحة جديدة حتى يتم السيطرة على الهكر .

الخرطوم : نزار عباس

صحيفة السوداني