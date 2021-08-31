شرطة السودان تضبط لصوص “9 طويلة” حاولوا قتل مواطن بمسدس من أجل سرقة هاتفه





في اطار جهود الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية في مكافحة الجريمة بشتي أنواعها والقضاء علي بؤرها تمكنت فرعية عمليات امدرمان شعبة امبده من ضبط متهم بينما لاذ الاخر بالفرار يستغلان دراجة نارية بدون لوحات وحاولا سرقة جهاز هاتف من احد المواطنين وعند مقاومته لهم أطلق عليه احدهما النار من طبنجة عيار 9ملم كانت بحوزته ولم يصاب باذي وبالعودة لتفاصيل البلاغ قال العميد شرطة /نادر احمد عبد الخير مدير دائرة المباحث الفيدرالية في تصريح *للمكتب الصحفي للشرطة* كثرت في الآونة الأخيرة بلاغات السرقة والخطف بواسطة العصابات المتفلتة التي تستخدم الدراجات النارية في ممارسة نشاطها الإجرامي وبناء علي ذلك صدرت توجيهات لجميع الشعب بتكثيف العمل المنعي والكشفي ومتابعة معتادي الإجرام وإيقاف أنشطتهم الإجرامية وعلي ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص لرصد هذه الشبكات الإجرامية ووضع حدا لنشاطها الاجرامي وأثناء مرور القوة المكلفة بتلك المهام بمحطة امبدة العاشرة وأثناء ساعات الاذدحام المروري وأوقات الذروة حيث تعمل هذة العصابة علي إرتكاب جرائم النشل والخطف بواسطة هذه العصابات وتمكنت قوة الشعبة من ضبط المتهم المزكور أعلاه وبحوزته دراجة نارية GN بدون لوحات و طبنجة عيار 9ملم تحمل الرقم 19030032 حاول إصابة المواطن بها بعد مقاومته لهما عند لحظة محاولتهما خطف هاتفه السيار إلا انه لم يصب باذي ونجحت القوة في ضبط المتهم المذكور والدراجة النارية والطبنجة ولاذا المتهم الآخر بالفرار وجاري تعقبه والقبض عليه وعلي ضوء ذلك تم إقتياد المتهم وبحوزته المعروضات إلى قسم شرطة امبده شمال وإتخاذ اجراءات بلاغ في مواجهته بالرقم 2909تحت المادة175 ق ج بواسطة الشاكي(المواطن) وكذلك تم إتخاذ اجراءات بلاغ بالرقم84 تحت المادة 26اسلحه وذخائر وتم وضع الطبنجة والدراجة النارية معروضات في البلاغ وتوجيه المواطن باتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 130/20 بموجب عريضة من النيابة.