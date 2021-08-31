حسن اسماعيل يكتب: (جعير) وجدى صالح !!





ـ وهذه حيلة نعرفها … هرب وجدى صالح إلى صفحته (بالفيسبوك) وصعد حائطه مثل (ديك مذعور) فر من الثعالب لتوه ثم أخذ فى الصياح دون أن يفكر فى المغامرة بالنزول إلى الأرض …

ـ حيال حيثيات اتهامات وبينات واضحة تحتاج فقط لدحض قانونى أكثر وضوحا بدلا عن هذا الهتاف الثورى الكذوب الأجوف …(متى اعرف الزرع ومتى اعرف الحصاد) ( مابحلك ) بلاش استهبال معاك (هو لو بتعرف كان ده حالك)

ـ لجنة معطوبة قانونيا وفقيئة عين إداريا ومشبوهة فى ذمتها العدلية ، تصادر بلاتحرى وبلا استماع ثم (تكاور) الذى تصادره بعيدا عن مؤسسات الدولة المالية وتدير بعض المؤسسات المصادرة بلاسند قانونى …هذا هو الفضاء المريب الذى تعمل فيه اللجنة

ـ ثم تضاعف طين الشبهات يلطخ وجهها . ثراءا مشبوها ، وإيداعات مالية بنكية فلكية لبعض منسوبيها ، ثم تقارير من جهات نظامية مرموقة تكشف وقائع إبتزاز واختلاس وسرقة لمنسوبى اللجنة ….

ـ كل هذا الخزى والعار يريد وجدى صالح أن يمسحه ببوست بائس على صفحته فى الفيسبوك ….يا للعار

ـ يظن وجدى أن رصيد حساب مايسمى بالهتاف الثورى جاريا ، وكلما تدنست ايديهم وولغوا فى طين التهم وحيثيات الإدانه هرعوا اليه واغتسلوا فيه ليوهموا الناس أن كل الذى يفعلونه باسم الثورة …سيستيقظ هذا المخدوع ليكتشف أنه وزبانيته عراة من كل ستر …عراة تحت الشمس، ملابسهم معلقة بأمر الشعب والرأى العام بعيدا عن متناول أيديهم …وأن غطاء ( الثورة ) ماعاد فى مقدرته ستر كل هذه العورات

ـ ( الثورة ) التى ظن وجدى وعصبته أنها مجرد ( كهنة ) يمسحون فيها أيديهم وأفواههم كل تجاوزاتهم ويظنون أنهم بذلك فى مأمن ، والواقع أن طين الفضائح يحيط بهم من كل إتجاه

ـ ماهى علاقة الفلول بخطاب جهاز الأمن والمخابرات بخصوص قضية الإبتزاز؟ ، وماعلاقة الفلول بالأرصدة المليارية التى وجدت بحسابات منسوبيهم؟ ، أم أنه ( اللف والدوران )؟

ـ لقد قلنا من قبل أن تنظيف تجاوزات فترة الإنقاذ لايتم بأيدى متسخه، وبطون جائعة، وعزائم خائرة، واسماء حزبية مشبوهة، ارشيفها فى سوق النخاسة الدولية عامر وممتلئ مذ تدبيج البيانات والتقارير المزورة ضد الوطن وليس ضد الإنقاذ.

ـ اما آخر مانقوله لهؤلاء الدراويش عن القائمة الذهبية التى نشروها لبعض الكتاب المرموقين طالبين من القراء مقاطعة كتاباتهم …نقول لهم …إن مؤشر البحث عن مقالات هؤلاء الإخوة والأخوات قد تصاعد خلال الساعات الفائتة إلى عشرات الآلاف من القراء والمتابعين الجدد !!

ـ شفتو كيف ؟

ـ سجم

حسن اسماعيل