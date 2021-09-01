رسمياً محكمة المعلوماتية توجه تهمة إشانة السمعة لصلاح مناع في قضية زين





وجهت محكمة جرائم المعلوماتية في السودان رسميا في جلستها التي إنعقدت الأربعاء الأول من سبتمبر 2021 الإتهام لصلاح مناع بإشانة سمعة شركة زين للإتصالات تحت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية.

وحدد قاضي المحكمة أسامة عوض خوجلي فى جلسة الأربعاء البدء في سماع دفاع المتهم مناع إعتبارا من 12 سبتمبر الجاري، وكان القاضي قد فصل خلال الجلسة في طلب محاميى شركة زين إستبعاد المستندات التي تقدم بها مناع، حيث قبل قاضي المحكمة بعضها واستبعد بعضها وارجأ القرار في البعض الآخر لحين تقديمها بواسطة شهود المتهم.

وتنص المادة 25 من قاون مكافحة جرائم المعلوماتية على “كل من يهيئ أو يستخدم شبكة المعلومات أوالإتصالات أو أي من وسائل المعلومات او التطبيقات في إشانة سمعة أي شخص يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ست سنوات”.

ويتولى الإتهام عن شركة زين كل من الأستاذ معاذ حسن بخيت والأستاذة عواطف بن عوف والدكتور عبد العظيم حسن .

وكانت الشركة قد قيدت بلاغ بنيابة جرائم المعلوماتية في سبتمبر 2019 ضد صلاح مناع قبل تكوين لجنة إزالة التمكين وتعينه بها بعد نشر الأخير فيديو يحوي تهم وإدعاءت في حق الشركة التي اوضحت في بيان سابق للرأي العام أن دعواها ضد صلاح مناع في شخصه يمثل ممارسه لحقها الأصيل في التقاضي الذي يكفله القانون وحفظا لمكانتها وسمعتها ولا علاقة له بعمل المتهم في لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو.

الخرطوم – الأحداث نيوز