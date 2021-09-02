سقوط جرحى في إطلاق نار بالخرطوم و (تمازج) تنفي صلتها بالأحداث





أُصيب شرطي واحد على الأقل، في تبادل لإطلاق النار بين قوات مشتركة ومسلحين تابعين لتنظيم الجبهة الثالثة – تمازج – الموقعة على اتفاق السلام، في حي سكني جنوب الخرطوم.

وقال شهود عيان، لـ”سودان تربيون”، إن “قوات نظامية مشتركة تبادلت إطلاق الرصاص مع مسلحين داخل مجمع سكني، ما أدى إلى إصابة شرطي وأحد المسلحين.

ومع تمدد الاشتباكات، أغلقت القوات النظامية الطريق الرئيسي الرابط بين الخرطوم وود مدني على امتداد ضاحية سوبا.

وقالت قوات الشرطة، إن قوات مشتركة انتشرت في منطقة سوبا لمحاربة المتفلتين وإزالة الظواهر السالبة والعشوائيات ودك أوكار الجريمة. وأضافت “عند التنفيذ تعرّضت القوة لإطلاق الرصاص من بعض المتفلتين بمجمع رهف، وتمت السيطرة عليهم وتوقيفهم”.

من جهته، قال المتحدث باسم تمازج، محمد موسى بادي، إن الأحداث التي وصفها بالمؤسفة أتت “لعدم التنسيق أو الإخطار سواء مكتوباً أو شفهياً”.

ونفى ما راج عن اشتباكات بين أي قوة تتبع لها والقوات النظامية، وأكد في ذات الوقت إقامة بعض عناصرها في مجمع رهف السكني الذي دارت فيه الاشتباكات.

وقال المتحدث إن سكن عناصر التنظيم في المجمع السكني كان بالتنسيق مع مفوضية السلام.

في السياق، علمت (الصيحة) بإصابة 3 من مجموعة خميس عبد الله أبكر في الأحداث.

صحيفة الصيحة