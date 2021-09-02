محمد بن راشد: التجربة التي سيشهدها العالم في “إكسبو دبي” ستكون غير مسبوقة





قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو دبي ”ستكون غير مسبوقة“.

وكتب حاكم دبي في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“ اليوم الأربعاء، ”نطمئن الجميع بأن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو ستكون غير مسبوقة، وبأن الإمارات ودبي ستكون على قدر الحدث العالمي، وبأن الستة أشهر التي ستجتمع فيها 191 دولة معنا ستبقى في ذاكرة العالم بإذن الله“.

وأضاف بن راشد في تغريدة أخرى: ”اطلعت على الاستعدادات الأخيرة لانطلاقة إكسبو دبي بعد شهر من اليوم في 1 أكتوبر 2021.. الفرق مستعدة والبنية التحتية مكتملة، أجنحة الدول جاهزة للتحليق بأكبر حدث عالمي بعد الجائحة“.

وتابع ”الإمارات العربية المتحدة ودبي ستكون محط أنظار 191 دولة.. متفائلٌ بالحدث الأجمل والأعظم“.

إرم نيوز