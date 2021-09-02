“هذا هو بيت القصيد”.. بوتين يتحدث عن سبب اهتمام روسيا بممر الملاحة الشمالي





أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أنه من المقرر نقل 80 مليون طن من البضائع عبر ممر الملاحة الشمالي، الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر المحيط المتجمد الشمالي.

وجاء هذا التصريح خلال حديث للرئيس الروسي اليوم الخميس مع طلاب عسكريين في مركز التدريب البحري في الشرق الأقصى التابع لجامعة الأدميرال نيفلسكوي البحرية.

وقال بوتين: “ربما العام 1986 هو الذي سجل فيه الاتحاد السوفيتي أكبر حجم لحركة المرور على طول طريق الملاحة الشمالي، حينها تم تسجيل 6.3 مليون أو 7.3 مليون طن، والعام الماضي تم تسجيل 33 مليون طن، وفي العام 2024 من المخطط أن تصل الحركة إلى 80 مليون طن”.

وأكد الرئيس الروسي أن الحكومة الروسية لما اهتمت بممر الملاحة الشمالي هذا، ما لم تكن هناك آفاق اقتصادية له، مشيرا إلى أنه يجري بناء أسطول حديث من كاسحات الجليد لتأمين الملاحة على مدار العام عبر هذا الممر.

وقال: “ليس من قبيل المصادفة أن العديد من الدول تريد المجيء إلى هنا والعمل واستخدام هذا الممر”. وأضاف بوتين أن “حركة البضائع على طول الممر الشمالي تقلل بشكل كبير من أسعار السلع للمستهلك النهائي. هذا هو بيت القصيد”.

وممر الملاحة الشمالي يمتد عبر منطقة القطب الشمالي ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر المتجمد الشمالي. وتعمل روسيا باهتمام شديد على تطوير الممر البحري هذا.

وتخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز الى الأسواق الخارجية، خاصة وأن معظمه بات خاليا من الجليد إلى حد كبير. ومن المتوقع أن يصبح ممر الملاحة الشمالي، طريقا تجاريا رئيسيا للبضائع المشحونة بين أوروبا وآسيا في المستقبل.

العربية نت