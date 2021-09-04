يدخل بعض الأنماط الغنائية الشعبية المنتشرة في السودان محمد الأمين .. عبقرية توظيف التراث!





أنماط شعبية:

الموسيقار محمد الأمين يدخل بعض الأنماط الغنائية الشعبية المنتشرة فى السودان مثل أغاني الحماسة، والمناحة، والدوبيت، بل عندما يتناول أغاني من المراحل الفنية السابقة كان يدخل عليها عنصر الإبداع الموسيقي في شكل الموسيقى المصاحبة وإدخال اللزمات الموسيقية وكان هذا واضحاً في أغنية الحقيبة (بدور القلعة) التي وضع كلماتها الشاعر الراحل صالح عبد السيد(أبو صلاح) هذه الأغنية قدمها محمد الأمين وهو فى بداية حياته الفنية في نهاية الخمسينات وبداية الستينات واشتهر بها فى مدينة ود مدني، كما قدم أغنية (جانى طيفو طايف) (من قليبو الجافي) (عازة الفراق بي طال).

أغاني الحماسة:

أما في مجال أغاني الحماسة قام بوضع اللحن لأغنية (عيال أبجويلى).. وعيال أبجويلى هم أسرة كبيرة اشتهرت بالكرم والشجاعة والتجارة بمنطقة (المسلمية) ولاية الجزيرة وفي أثناء تجارتهم بمنطقة غرب السودان قابلتهم قافلة من قطاع الطرق ولكنهم انتصروا عليهم وظهرت الأشعار التي تمجد شجاعة هذه الأسرة (أبجويلي) فقام محمد الأمين بحفظ بعض منها بمساعدة إحدى حبوباته ووضع عليها اللحن المعروف على إيقاع العرضة الحماسي المعروف والذي يميز كل منطقة البطانة.

غرارة العبوس:

فى تجربة أخرى مستلهمة من الموروث الشعبي ظهرت واحدة من أشهر أغانيه المناحية وهي (غرارة العبوس) هذه المناحة تنسب إلى امرأة كانت تبكي الشيخ عبد الباقي في وفاته، كانت تؤدى فيها الكلمات الشعرية التي تعبر عن الشيخ عبد الباقي ومكانته السامية وفي لحن دائري وبسيط، أخذ محمد الأمين هذه الفكرة البسيطة ونماها وطورها من الناحية الموسيقية والأدائية وقدمها لجمهوره وأصبحت من أشهر أغانيه المناحية يؤديها فى مناسباتها المعينة.

صحيفة الصيحة