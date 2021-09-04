برسالة مؤثرة الفنان (أحمد هاشم) يعلن إعتزاله الغناء





أعلن الفنان الشعبي أحمد هاشم إعتزاله للغناء عبر رسالة موثرة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مساء الجمعة واطلعت عليها (كوش نيوز) وبداء (هاشم) الذى تميز باسلوبه الفريد فى اداء اغنيات الحقيبة منحه مساحة واسعة من الإنتشار وقاعدة جماهيرية عريضة متاثرا بالمعاناة التى عاشها الفنان الشعبي الراحل أبوعبيدة حسن والذى إنتقل الى الرفيق الاعلى الخميس بعد صراع طويل مع المرض والفقر وشن (احمد هاشم) هجوما عنيفا على وزارة الثقافة والاعلام والاتحادات الفنية والوسط الفني وعبر عن تقديره لجمهوره الذي ظل يسانده وتأسف لاتخاذه قرار الاعتزال الذى املاه عليه ضميره وكتب هاشم : أبو عبيدة حسن رحيلك علمني وفهمت الدرس مرضك ثم رحيلك والمعاناة علمتني باني في المكان الخطأ والإنتماء الذي لا يشرف علمتني أني اعيش بين قوم لا يعرفون معاني النخوة ولا الرجولة يدرون مسالكها القبيلة الفنية غزي وعار والانتماء لها لا شرف فيه ولا عز غصبا وطوعا واسفا ارمي رايتي راية الذل والمهانة فلا خير في وزارة اعلام ولا خير في اتحادات فنية ولا خير في زملاء المهنة ذو القلوب المتسخة اليوم بكل سرور وفخر اعلن اعتزالي لمجال الغناء لن أقول فن فالفن في بلادي اصبح اكل عيش لكل من اتي جائعا شبع منه واصابه الغرور فلا سلام عليكم ولا عودة تجمعني بكم اللهم اليك أتوب اللهم بأعد بيني وبينهم كما بأعدت مابين السماء والأرض فايق إحترامي وتقديري لجمهوري العزيز وعذرا إن كان قراري لم يأتي علي هواكم ولكم مني جزيل الشكر والعرفان كنتم لي السند وكل اسفي لكم علي اتخاذ مثل هذا القرار إعتزالي الغناء واجب يحتمه علي ضميري ودمت بخير.

الخرطوم : وليد كمال

صحيفة : ( كوش نيوز)