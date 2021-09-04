المفوض الاداري يكشف تفاصيل اختفاء عربة تابعة لقناة طيبة





كشف المفوض المالي والاداري من قبل لجنة إزالة التمكين لقناة طيبة الفضائية ، ماهر ابو الجوخ ، تفاصيل جديدة حول اختفاء عربة ( بوكس) التي تحمل جهاز . SNG

وقال ابو الجوخ في تعميم على صفحته الرسمية (بالفيسبوك) إنه بحسب راوية واقوال المهندس الموقوف ، فإنه قام بتسليم العربة المذكورة لزوجة سكرتير الهارب ماهر سالم-الشهير بماهر الفلسطيني- وهو المدعو عبدالله الزهارنة.

نظراً لعدم تواجد زوجها وقتها في المنزل .

وأضاف ابو الجوخ :” الملاحظ أن كل هذه الإجراءات المرتبطة بالتسليم تمت والمهندس المذكور يعلم بصدور القرار رقم (5) من لجنة التفكيك بالحجز على شركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة في عصر ذات اليوم”.

وتابع :” خلال التحريات ومساعي إطلاق سراح المهندس المذكور عرض محاميه مستند مصور مرسل عبر الواتساب من عبدالله الزهارنة عبارة عن خلو طرف للمذكور وإقرار بإستلام السيارة بتاريخ 7 يناير 2020م وهو الموافق لصدور قرار الحجز واليوم الذي سلمت فيه السيارة مثار البلاغ ليلاً في منزل عبدالله الزهارنة ولم يكن حينها موجوداً”.

وكشف ابو الجوخ عن قرار صادر من النيابة بالافراج عن المهندس بضمانة مالية بقيمة السيارة البوكس والجهاز في حال عدم العثور على مفقودات هذا البلاغ وتم تحديد مبلغ الضمانة وبمجرد سداد قيمتها سيطلق سراح المهندس المذكور لحين حلول ميقات المحكمة أما في حالة عدم السداد فسيبقي في الإنتظار لحين بداية إنعقاد محكمته “.

صحيفة السوداني