مستشار السيسي يكشف موعد زيادة إصابات “كورونا” ويوجه رسالة عاجلة للمواطنين





كشف مستشار الرئاسة المصرية للشؤون الصحية، عوض تاج الدين، موعد زيادة إصابات فيروس “كورونا” في مصر، موجها رسالة عاجلة إلى المواطنين.

وتوقع عوض تاج الدين، في تصريحات مع “صحيفة الوطن” المصرية، “الاستمرار في زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر بعد منتصف شهر سبتمبر الجاري”، مشيرا إلى أن “حالات الإصابة في تصاعد على مستوى العالم وليس في مصر فقط.

وناشد المواطنين بـ”ضرورة حجز لقاح فيروس كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين، مؤكدا أن هذه هي خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا في الموجة الرابعة.

وشدد مستشار السيسي على “ضرورة عدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية كوضع الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين”، مؤكدا أن “اللقاحات لا تمنع من الإصابة بالفيروس ولكنها تخفف من حدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة”.

يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت سعيها للتوسع في تلقي اللقاح للمواطنين، وخاصة العاملين في قطاع التعليم، حيث أكدت عزمها على منح اللقاح لكافة العاملين في القطاع قبل بدء العام الدراسي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، خاصة مع نجاحها في إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح “سينوفاك” محليا

العربية نت