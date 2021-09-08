محمد مصطفي البرنس يغني (الكهرباء جات)





قدم لاعب الكرة السابق ومقدم برنامج عشرة ونسة محمد مصطفي البرنس فيديو كليب جديد بعنوان(الكهرباء جات )

ويتحدث الكليب عن ازمة قطوعات الكهرباء بفكرة جديدة تحث على اهمية استقرار الكهرباء لدفع عجلة التمنية والصناعة بالبلاد ويظهر البرنس في الكليب بصحبة عدد من الأطفال وبعض اصحاب المهن الذين يعانون من انقطاع التيار الكهربائي وبسببها يتعطل عملهم لحين عودة التيار الكهربائي. الجدير بالذكر أن العمل من كلمات وألحان احمد العامرابي

هذا وقد إشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكليب البرنس المميز مؤكدين أهمية استقرار الكهرباء لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

الخرطوم: نزار عباس

صحيفة السوداني