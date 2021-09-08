ارتفاع منسوب نهر النيل الرئيسي والعطبراوي بمحطة عطبرة





سجل منسوب نهر النيل الرئيسي اليوم 15 مترا و25 سم بارتفاع 16 سم عن منسوب الأمس وانخفاض 98 سم عن منسوب العام الماضي.

فيما سجل منسوب نهر عطبرة 14 مترا و46 سم بارتفاع 36 سم عن منسوب الامس وانخفاض 84 سم عن منسوب العام الماضي.

وأوضح التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل أن الفاصل المداري يمر شمال أبوحمد وجنوب مدينة كتم والولايات الغربية ومتوقع هطول أمطار متوسطة الى خفيفة خلال فترة التوقع. وأشار التقرير الى هدوء الأحوال عموماً بكل المحليات.

وما زالت الجهود الهندسية تجري لتقوية التروس والحمايات لمناطق الهشاشة والمنخفضات والعمل جار لحصر الأضرار بالمحليات.

وتنوه الغرفة كافة المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزرأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والسيول والخيران حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

سونا