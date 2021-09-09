بعد القبض عليه من قبل الانقلابيين.. ماذا حدث مع رئيس غينيا وأين يتواجد الآن؟





كشفت وسائل إعلامية في غينيا عن الوضع الحالي الذي يعيشه الرئيس الغيني “ألفا كوندي”، وذلك بعد أن قامت عناصر انقلابية بالقبض عليه قبل عدة أيام.

وأكدت أن “كوندي” بصحة جيدة، ويقيم حاليًا في غرفة في فندق بالعاصمة كوناكري، كما أنه يعامَل معاملة جيدة ولديه إمكانية الوصول إلى طبيبه الشخصي.

وأشارت إلى أن الغرفة التي يحتجز فيها الانقلابيون رئيس بلدهم تحتوي على تلفاز، بينما سحبوا منه هاتفه النقال، فيما ذكرت تقارير أخرى أن “كوندي” أعلن إضرابه عن الطعام.

وأبدى حزب تجمع الشعب الغيني “قوس قزح” الحاكم في غينيا قلقه على صحة الرئيس البالغ من العمر 83 عاما بعدما أعلن إضرابه عن الطعام.

يذكر أن مجموعة من العسكريين الانقلابيين أعلنوا مساء الأحد الماضي اعتقال الرئيس “ألفا كوندي”، وحل الحكومة، ووقف العمل بالدستور.

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