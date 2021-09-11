الإمارات تسمح بدخول من تجاوزت إقاماتهم 6 أشهر خارج الدولة





أصدرت دولة الإمارات تعليمات تقضي بالسماح بعودة أصحاب الإقامات السارية الحاصلين على اللقاح من عدة دول إلى البلاد حتى لو تجاوز حاملها مدة ستة أشهر خارج الدولة.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات السماح بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية من الدول التي تم منع القدوم منها مسبقا، الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ويشمل القرار القادمين من كل من الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسيريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وأفغانستان، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات.

وسيتطلب من جميع القادمين تقديم طلب على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وإكمال طلب إثبات التطعيم للحصول على الموافقات اللازمة مع ضرورة إبراز هذه الموافقة، بالإضافة إلى شهادات التطعيم المصدقة عند المغادرة.

ويقضي القرار بتقديم القادمين نتيجة فحص مخبري PCR سلبية خلال 48 ساعة من موعد المغادرة على أن تكون الفحوصات من مختبرات معتمدة وتحمل QR Code، وإجراء فحص مخبري سريع Rapid PCR قبل الصعود إلى الطائرة، بالإضافة إلى إجراء فحص مخبري PCR عند الوصول وفي اليوم الرابع والثامن، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، على أن يتم استثناء من هم دون 16 عاما.

أما بالنسبة للأشخاص الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية بالجرعات الكاملة، والذين انتهت إقاماتهم أثناء تواجدهم خارج الدولة في إحدى الدول المشمولة بالإغلاق ومنذ صدور قرار المنع لكل دولة فيمكنهم القدوم للدولة بمقتضى إذن دخول جديد على أن تتم تسوية أوضاعهم بعد دخولهم للدولة.

يشار إلى أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ستبقى سارية بما يخص الفئات المستثناة غير المطعمة القادمة من هذه الدول والتي تم الإعلان عنها مسبقا.

إرم نيوز