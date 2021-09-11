



صحيفة المرصد

صحيفة المرصد

الرئيسية

آخر الأخبار

دولية

المرصد سبورت

منوعات

فن

ثقافة

صحة

اقتصاد

يوتيوب

كتاب الرأي

مناسبات

كاريكاتير

الأخيرة

من نحن

منطقة الاعضاء

الاتصال بنا

اعلن معنا

شاهد.. بايدن يحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر بحضور “أوباما وكلنتون”

شاهد.. بايدن يحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر بحضور “أوباما وكلنتون”

منذ 3 س 21 3٬634

تابعونا على “سناب المرصد”

صحيفة المرصد : انضم الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن صباح اليوم في منطقة مانهاتن بنيويورك، لحضور مراسم إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر.

وحضر المراسم أيضا عدد من الشخصيات الأمريكية البارزة.

ومن المقرر أن يزور بايدن وزوجته اليوم السبت ثلاثة مواقع باتت رمزا للهجمات التي حصلت قبل عشرين عاما.

ويتواجد اليوم الرئيس الأمريكي وزوجته في نيويورك حيث دمر برجا مركز التجارة العالمي، ومن المقرر أن يتوجها أيضا إلى شانكسفيل في بنسلفانيا حيث تحطمت طائرة خطفها أربعة إرهابيين، وإلى أرلينغتون في فيرجينيا، قرب واشنطن، حيث تعرضت وزارة الدفاع الأمريكية لهجوم.

صحيفة المرصد