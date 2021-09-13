أسرة تدون بلاغ تحرش وتصف سلوك صاحب العقار بالاستفزازي





إستهجنت أسرة تسكن بضاحية الرياض في الخرطوم تصرف صاحب العقار التي تؤجر فيه أحد (الشقق) ، وكشف أحد أبناء الأسرة أن صاحب العقار ظل يمارس ضغوطاً عليهم باستمرار لاخلاء (الشقة) ووصف ذلك بالأمر الطبيعي إلا أنهم تفاجأوا بمحاولة قميئة منه (على حد وصفه) عندما حاول الاعتداء على شقيقته، ولولا تدخل الجيران بعد صراخها لافترسها الذئب، وأوضح أنهم فتحوا بلاغاً ضد المعتدي إلا أن المسؤولين في قسم الرياض قرروا اطلاق سراحه في دقائق معدودات ليواصل استفزازه ويذهب للأسرة وهي تتلقى العزاء في فقدها لعائلها ليصيح بأعلى صوته قائلاً : نعم اغتصبتها والقميص الذي وجدتوه هو الدليل ، وقال شقيق المعتدى عليها لـ(الجريدة): اتصلنا بالمتحري لاضافة هذا الاقرار إلا أنه تعلل بأن الوقت غير مناسب ، وهذه بمثابة مناشدة لوزير الداخلية لمراجعة سير القضية واسترداد كرامتنا عبر القانون.

صحيفة الجريدة