البيت الأبيض أم عمدة نيويورك؟.. تلميحات جديدة من ترامب





لمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية الترشح مرة أخرى للعودة إلى البيت الأبيض، مبرزا أنه لا يستبعد أن يصبح عمدة لمدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن ترامب تلميحه، خلال مشاركته السبت في حدث لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر، إلى أنه “قد يقدم عرضا آخر للبيت الأبيض في عام 2024”.

وجوابا على سؤال أحد الصحفيين: “إذا قررت عدم الترشح للرئاسة، فهل ستفكر في الترشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك؟”، قال ترامب: “حسنا، هذا سؤال مثير للاهتمام”، ضحك ثم أضاف: “سأحب ذلك”.

وأبرز ترامب أنه يستطيع “تنظيف نيويورك والمساعدة في وقت الجريمة في حال أصبح عمدة للمدينة”، وهو المنصب الذي كان يشغله محاميه الشخصي السابق رودي غولياني.

سكاي نيوز