بوتين يتحدث عن تفاصيل جديدة بعد دخوله العزل





أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه سيغادر للعزل الذاتي، على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به بمن فيهم شخص تلقى اللقاح.

موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية وقيادة حزب روسيا الموحدة: “فيما يخص الفيروس، سأبتعد هنا عن الموضوع، أنتم تعلمون بأني اضطررت إلى تأجيل رحلتي إلى طاجيكستان، نظرًا لحقيقة أن العديد من الأشخاص في محيطي القريب أصيبوا بالمرض، ويعمل أحد هؤلاء الموظفين معي على مقربة مباشرة. هو تلقى اللقاح، انخفضت لديه الأجسام المضادة، لقد أخذ اللقاح مرة أخرى، وربما كان ذلك متأخراً، حيث إنه أصيب بعد ثلاثة أيام بعد إعادة التطعيم”.

وأضاف: “في اليوم السابق، تحدثت معه (مع الشخص المصاب) طوال اليوم وكان قريباً مني”.

وتابع الرئيس الروسي: “ووفقا للبيانات، فإن معدل الأجسام المضادة لدي عال، لنرى كيف ستكون في الحياة العملية، آمل أن يكون كل شيء كما ينبغي، وسوف يظهر “سبوتنيك في” حقًا معاييره العالية للحماية من فيروس كورونا في الحياة الواقعية”.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جيدة تماماً، وأنه أجرى فحصا للتأكد، بعد تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وأضاف بيسكوف “العزل الذاتي لن يؤثر على عمل الرئيس بشكل مباشر، فقط، لن تكون هناك فعاليات تواصل مباشر لبعض الوقت، لكن أقول مرة أخرى، هذا لا يؤثر على كثافة العمل، الرئيس سيواصل العمل عبر الفيديو كونفرانس”.

وكان بوتين، قال أمس الأول في لقاء مع أعضاء الفريق البارأولمبي الروسي في الكرملين، إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

العربية نت