لجان مقاومة وخدمات وحدة المسيد تعتزم اغلاق طريق مدني الخرطوم





تعتزم لجان مقاومة وخدمات وحدة المسيد الإدارية اليوم اغلاق شارع الخرطوم مدني احتجاجا على ماوصل اليه الطريق من تردي الواضح لعدم صيانة الشارع وردم الحفر مما أودى بحياة بحياة المئات من أبناء ولاية الجزيرة وقالت لجان مقاومة وخدمات المسيد لم يغب عن الأذهان الحادث الأخير قبل أسابيع حتى ضجت في صباح الأحد فاجعة ومأساة جديدة ازهقت أرواح عديدة بمنطقة ام مغد وكان السبب الرئيسي وراء تلك المأساة هو حفرة عميقة مما يدل على الإهمال من الجهات المختصة، ودعت المواطنين للمشاركة في التصعيد إحقاقا للحق وكفل حق التنقل الأمن لمواطني ولاية الجزيرة وللمطالبة بصيانة الطريق الحيوي بداية من بتري حتى مدني وردم كل الحفر والعوائق التي تعترض مستخدمي الطريق كافة ، وتوفير اسعافات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافات الأولية عند نقاط محددة ، و بجانب تجهيز مستشفيات الحوادث والطوارئ على طول الطريق مثل الكاملين والتكينة والتي وجياد.

صحيفة الجريدة