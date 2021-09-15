إنصاف مدني في تصريحات نارية على برنامج (اعترافات): نجومية ندى القلعة (سوشال ميديا) فقط .. وترباس لا يجامل إطلاقاً





اتهمت الفنانة المثيرة للجدل، صاحبة لقب ملكة الدلوكة، إنصاف مدني، عبر برنامج (اعترافات)، الذي يبث عبر فضائية (الهلال) من تقديم الزميلة ملاذ ناجي، اتهمت المطربة زهراء مدني بعمل السحر لها، من خلال رمي بعض التراب عليها، قائلة إنها تخوفت في بداية الأمر، لكن لم يحدث لها مكروه، مؤكدة أن جميع المطربين والمطربات والعازفين ومديري الأعمال يلجأون لأعمال السحر من أجل عملهم، نافية أن تكون لها صديقة داخل الوسط تؤمنها أسرارها، إلا أنها أشارت إلى ثمة علاقة جميلة تربط بينها والمطربتين حنان بلوبلو وميادة قمر الدين، واصفة الأولى بأنها حالة نادرة بالوسط الفني، إذ إنها جابت كل ولايات السودان، وكانت تحرس بتشريفة رسمية. وجزمت أنصاف خلال حوارها عبر قناة (الهلال) بأنها لم يحدث أن أصابتها الغيرة من مطربة، مؤكدة أن صوتها لا مثيل له، واصفة نجومية الفنانة ندى القلعة بأنها نجومية (سوشال ميديا) فقط قائلة: (ندى طوال اليوم تعمل على تنزيل الفيديوهات حتى داخل المطبخ)، رافضة أن يصطحبها حرس شخصي حال كثير من الفنانات، وعادت للنفي حينما وجهت لها الزميلة ملاذ سؤالاً حول أفضل مغنية تعتبر نجمة الساحة الفنية، ردت بقولها: (الساحة الفنية فاضية من النجوم ولا تطربني سوى إيلاف عبد العزيز، رغم ترديدها لأعمالي حال الكثيرات)، واتهمت الفنان كمال ترباس بالكذب بسبب عداده الذي وصف بمبلغ خرافي، ونفت أنه فنان مجامل، قائلة: (ترباس ما بجامل أبوهو)، رافضة دخول أبنائها للوسط الفني وإن امتلكوا الموهبة، واصفة الوسط بالسيئ، وأن كل سوء يخطر بالبال موجود بداخله، مجددة اتهامها لزميلاتها المطربات بتحريض أصحاب المديونية، إبان الفترة التي مرت بها، لافتة إلى خلافات عديدة بينها وبين كل من مونيكا، وعوضية عذاب، والشاعرة إخلاص التوم، ومدير أعمالها السابق مجاهد، كاشفة عن بعض الأسباب ومتحفظة عن الآخر منها.

الخرطوم: تفاؤل العامري

صحيفة السوداني