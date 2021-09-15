شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على المتهمين بقتل “طالب الإقتصاد” ببحري وتحريز أدوات الجريمة





كشف المكتب الصحفي للشرطة، عن إلقاء القبض عن المتهمين في مقتل طالب الاقتصاد الشاب” مازن الجيلي”.

واوقف الفريق البحثي المكون للتحري حول مقتل الشاب مازن الجيلي والذي تم العثور على جثمانه في مجري بالمنطقة الصناعية بحري، اوقف الفريق أربعة متهمين ، اعترف إثنان منهم بارتكاب الجريمة وارشدوا على موقع الحادث، ومكان ركشة المجني عليه وهاتفه الجوال.

كما سجلوا في اعترافهم ان دافع الجريمة كان السرقة حيث طلبوا من المجني عليه مشوار إلى الكدرو واعتدوا عليه في الطريق والقوا جثمانه في الموقع الذي وجد فيه.وسوف يتم اكمال الاجراءات القانونية.

الخرطوم (كوش نيوز)