وفاة النقيب قائد العملية.. عقب القائه القبض علي المتهمين بمقتل الطالب الجامعي ببحري
وفاة النقيب قائد العملية عقب القائه القبض علي المتهمين بمقتل الطالب الجامعي ببحري
استطاعت الشرطة توقيف متهمين في مقتل الشاب مازن الجيلي بن منطقة ديوم بحري بواسطة الفريق البحثي المكون للتحري حول مقتل الشاب مازن الجيلي والذي تم العثور علي جثمانه في مجري بالمنطقة الصناعية بحري ، اوقف الفريق أربعة متهمين ، اعترف إثنان منهم بارتكاب الجريمة وارشدوا علي موقع الحادث ومكان ركشة المجني عليه وهاتفه الجوال وسجلو في اعترافهم ان دافع الجريمة كان السرقة حيث طلبوا من المجني عليه مشوار الي الكدرو واعتدو عليه في الطريق والقو جثمانه في الموقع الذي وجد فيه وسوف يتم اكمال الاجراءات القانونية
وقد توجه وفد من لجنة التغيير والخدمات بديوم بحري بقيادة هشام كبة نائب رئيس اللجنة والمحامي الاستاذ يسري ادم سكرتير اللجنة رفقة مجموعة كبيرة من اهل الحي من اجل تقديم التهنئة لتيم الشرطة الذي ساهم في الانجاز ومن اجل تقديم الدعم النفسي ومواساة والد الشاب القتيل في مصابه الجلل
وقبل ان تكتمل افراح الشرطة مع مواطني مدينة بحري بالانجاز لم يكن احد ليتصور ان قائد العملية النقيب حسن علي صالح رئيس فرعية مباحث بحري قد سطر اخر انجاز في سلسلة حياته العملية الذي كان في قمة سعادته قبل ان يزج بالمتهمين في الزنزانة تمهيدا لاجراء التحقيقات اللازمة ويتوجه لاداء صلاة المغرب وفي الاثناء سقط ارضا جراء اصابته بحالة من الاغماء تم نقله علي اثرها للمستشفي لكن القدر كان اسرع حين غادرت روحه جسده
“اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله”. “اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله و ذرية خيراً من ذريته و زوجاً خيراً من زوجه”. “اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود”. “لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمده بواسع رحمتك
Ahmed Alamin
تعليق واحد
الحرامي منو ؟؟؟؟ لعناية مدير عام الشرطة
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✏ مصطفي عوض : –
الحاصل كالآتي : –
الخميس القبل الفات تمت سرقة منزلي أنا كاتب المنشور ده / مصطفى و مسئول من أي حرف أكتبو هنا .
تمت سرقة منزلي مجوهرات فقط . و أنا كنت مسافر . و الأولاد قاعدين . تمت السرقة بين صلاة العصر و المغرب . من الخزنة في البيت . لحدي ما إتفتح البلاغ كان حوالي الساعة ١٢ ليلا . تم تحريز عدد لا بأس به من الأدلة للبصمات طبعا نتيجة ماجات للبصمات حتى كتابة النشر ١٥/٩ .
المهم أنا رجعت صباح السبت من السفر يعني بعد يوم واحد من تاريخ السرقة .
صباح الأحد شاءت الأقدار أن يتم القبض على حرامي في بيت من بيوت الجيران الساعة ٧ صباح بعد طلوع سيد البيت للشغل . لأننا سكان حي واحد مشيت أشوف الحرامي . لقيتو مضروب في رأسو قال ضربو شافع بحديدة . بصفتي رئيس لجنة الخدمات بالحي . أنا / مصطفى ده زاتي . منعت أي زول يضربو . و طلبت من صاحب البيت يمشي يفتح بلاغ . الحرامي ماكان شال حاجة من بيت الزول نط جواهو بس .
سقت الحرامي و معاي أربعة أشخاص و مشيت المستشفى عملت ليهو عملية خيطو ليهو الجرح و معاي إتنين بتاعين مباحث ضربت ليهم أنا . حضرو خياطة و نظافة الجرح . ركبت الحرامي معاي في عربيتي و معاي نفرين . بقيت أدردش معاهو . قلت ليهو سرقتو كم بيت في حينا ده . قال لي بكل هدوء كم بيت .
سرقتو شنو . سرقنا لابتوبات و دهب و قروش و مراوح و موتورات موية .
طيب ممكن تمر معاي على البيوت السرقتوها . أي بمشي معاك . طيب نمشي . قمت عديل زغت بالحرامي من ناس المباحث . مشينا البيت الأول . هو بخبرنا بالبيت السرقو . أنزل أنا أدق باب البيت . يا أخوانا إنتو إتسرقتو دهب و قروش . آي والله الإسبوع الفات . طيب أمشو القسم أرجوني هناك و أفوت البيت التاني و الحرامي يوديني . أدق باب البيت . إنتو إتسرقتو لابتوب و موتور . آي والله طيب أمشو القسم . نمشي البعديهو لمن مريت على بيوت وداني ليها الحرامي .. و كلها أكدت سرقتها .
قمت قلت ليهو أنا السرق بيتي منو .
قال لي بيتك وين . جيت بجمب بيتنا . قلت ليهو بيتتي ياهو ده إتسرق أول أمبارح . قال لي ديل ناس / محمد .
جميل جدا / محمد منو . قال / محمد ده الخبير حقنا . طيب تودينا ليهو . قال خلاص نمشي . إتحركنا في الشارع قلت ليهو بتبيعو حاجاتكم البتسرقوها وين ؟ قال لينا في الميزان بتاع الخرد . حتى الدهب ؟ أي حتى الدهب ده نحاس محسن بتاع الميزان بدينا فيهو قروش كتير بقول جيبو منو كتير . يشهد الله ده القالو بالضبط .
و اللابتوب برضو لبتاع الميزان آي بنبيع ليهو أي حاجة . بعتو اللآبتوب بكم . بي سته ألف .
لف بجاي تمام . الميزان وين حقكم . الميزان بتاع تقاطع كده . تمام عرفتو رأيك شنو نمشي الميزان
. نمشي خلاص . طبعا الميزان طلع في تقاطع الحي . سبحان الله نحن ماشين على الميزان / محمد يجي قدامنا داخل على الميزان . الحرامي قال / محمد ياهو داك داخل الميزان . تمام كده ظابط جدا . طوالي إتصلت على ناس المباحث جو . ومشينا الميزان كلنا عربيتين . لقينا / محمد و بتاع الميزان . من شافو زولهم معانا عرفو الحاصل . / محمد قال لي رفيقو كمشوك . آي كمشناهو / محمد الدهب وين ؟ قال بعناهو للزول ده . بتاع الميزان محترف جدا . قال ليهو دهب شنو . طبعا بصراحة أحيانا الشلوت بنفع .
شوف ياظريف أنت هنا قبلك حاتعترف بأي حاجة و بعد تمشي الحراسة . دحين خارجنا اللعمنو نحن ماني فاضيين نضيع زمنا معاك .
محمد جبتو الدهب متين . أمبارح ده ناس / مهند جابو الهاجات ده هنا . آيوااا / مهند ده جديد .
طلعت صورة الدهب في التلفون بتاعي دهب ذي ده . آي آي ياهو زاتو يا عمك ده ما هق أمباره زاتو . بتاع الميزان قال يضرب لشريكو يجي . تمام أضرب . ماضرب طبعا قال في الرواكيب . ماعلينا كدي تلفونك أفتح القفل . فتحنا الإستديو والله لقينا صور دهب تلخم أشكال و الوان . أنت شغال شنو يا عمك ؟ . سبحان الله عاينا في الخردة تحت التربيزة نشوف ليك كيس . مرقناها
عارفين فيهو شنو غويشات و ختم مكسرة . إنت إشتريت اللآبتوب أي . إنت ديل شغالين معاك . / محمد نط قال بدينا قروش يقول جيبو حاجات . بعتو اللابتوب وين ؟؟ بعناهو ليهو . طيب جبتو ليهو شنو تأني . موتورات و مراوح . تمام . أرفعو الناس . رفعناهم القسم . دخلنا مكتب الضابط المناوب . الحرامي الأول كدي وصف دهب الزول ده . سبحان الله الزول ده وصف خاتم يمكن في البلد دي نادر جدا يا سعادتك الزول ده شاف دهبنا عديل و عارفو كمان . إتاكدت ١٠٠% دهبنا بتلقي عشان ناس المباحث لقو قضية جاهزة و إعترافات كاملة .
طيب عايزين الكلب البوليسي سعادتك تحريز . والله عربية ماعندنا ياسعادتك إنتو ٤ يوم ماعندكم عربية جبنا عربية سوناتا قلتو لا . جبنا بوكس قلتو عربية ملكية لا . طيب الأدلة بتروح و الريحة بتروح . ماعندنا عربية قلنا . تمام عديلة .
خليت الحرامية في القسم بي زولي الحرامي العالجتو و أديت بتاع المباحث ٤ الف حق الروشيته العلاجية لأنو قال لي الزول ده كاتبلو علاجات .
مشيت مسرح الحادث طلبت كلب بوليسي . قال لي نرفعو في عربيتك عشان ما تاجر عربية . تمام . رفعنا الكلب . و مشينا البيت الأثر مغطينو الكلب قام بالواجب في المتابعة . إتخيلت إنو بعديها بمشو بالكلب للحرامية عشان يشمهم . و يأكد الريحة حقتهم مع الموجودة في الأثر . تصدقو شممو الكلب الأثر و رجعناهو قفصو . طيب يعني إنتو كلبكم ده كان عايز عطور رجلين بس .
المهم . آها نتيجة البصمات عشان مطابقتها مع بصمات الناس المقبوضين ديل . لسه النتيجة دي لو عندك زول في الأدلة خليهو يحركا ليك . طيب البصمات سلمتوها ؟؟ لسه . يااخوانا انتو ليه بتعملو كده .
طبعا من جوة مغيوظ لكن كاظم غيظي . بنتحرك يا شاب . ده شغلنا.
طيب تمام قبلنا . رجعت البيت .
نرجع لناس الحي . والله بتاع اللآبتوب طلعولو بلاغو مشطوب و بتاع الموتور حاكايتو شربت .
النجي لي أنا . قالو لي تدفع مبلغ كده الناس ديل عديل قالو ليك تدفع الدهب بجي تمام إتفقنا هاكم دي مقدم . و أديتها بتاع المباحث و شاهد ماعندي غير الله لأنو بتاع مباحث بورط نفسو مافي . شالا و هو راكب براهو في عربيتي . دايرين تحاكموني بالرشوة عشان موظف دولة يشتغل و هو طلبها عشان يشتغل جاااااهز و طظ في أي قانون ما يحمي حقي .
عارفين الحصل بتصل عليهم كل يوم . شغالين تمام في بلاغك ده . طيب الجميل في الموضوع جوني أهل الحرامية قالو لي ولادنا قالو هبشوك. ياخ ديل طسوني عديل ماهبشوني بس . طيب ياخ نحل الموضوع . خلاص جيبو الدهب . خلاص نحن بنعرف / مهند . تمام سلموهو المباحث .
أقسم بالله بعد يوم من ظهور جودية أهل الأولاد و بتاع الميزان ناس القسم فكو الحرامية جت .
يا مدير الشرطة . البيوت الإتسرقت و إعترفو بيها ده بلاغات. و أنا بلاغ . مافي في قانونكم مادة تحاكم الناس ديل أصلو ؟؟
قضيتي إتباعت لي بتاع الميزان و لا للحرامية ؟؟
القانون عاجز عن حسم المجرم .
للعلم أنا حقي عند الله ما بضيع لكن القانون أعرفو نفسكم بضيع في حق الناس .
و المرة الجاية أنا بجيب دهبي براي لأني كمان والله أواصل في الموضوع براي و أسوي لي حمام حراسة في البيت لامن أجيب آخر جرام و لو عارف القانون بضيع حقي كنت من بتاع الميزان مشيت / مهند لامن أصل لآخر زول . لأنو البعرفا في نفسي بخاف من الخلقني بس تاني بني آدم وشيهو شبر كتير ما بقيف عندو . و القانون بحترمو ما بخاف منو لكن بحترم القانون لكن القانون براهو لمن يخالف العدالة بدوسو .
اللعمنو حتى العدالة في الظلم عدالة .
كان بقيتو على الأماكن و القسم و الناس و المباحثية و فتح تحقيق حبابكم طن يا مدير عام الشرطة و وزير الداخلية جيبو معاك . أنا المسروق و أنا الناشر و أنا القلت الكلام ده و مسئول منو بس أعرف الحرامي منو . القانون الضيع حقوقنا و لا الحرامي الكسر الخزنة و لا بتاع المباحث المرتشي و لا أنا العالجت الزول من ناحية أخلاقية خلتو يعترف لي بأي حاجة .
ناس الشرطة بتباهو بالسااااهلة بس…
عشرات جرائم القتل مازالت ضد مجهول……
تحياتي