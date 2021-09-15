



وفاة النقيب قائد العملية عقب القائه القبض علي المتهمين بمقتل الطالب الجامعي ببحري

استطاعت الشرطة توقيف متهمين في مقتل الشاب مازن الجيلي بن منطقة ديوم بحري بواسطة الفريق البحثي المكون للتحري حول مقتل الشاب مازن الجيلي والذي تم العثور علي جثمانه في مجري بالمنطقة الصناعية بحري ، اوقف الفريق أربعة متهمين ، اعترف إثنان منهم بارتكاب الجريمة وارشدوا علي موقع الحادث ومكان ركشة المجني عليه وهاتفه الجوال وسجلو في اعترافهم ان دافع الجريمة كان السرقة حيث طلبوا من المجني عليه مشوار الي الكدرو واعتدو عليه في الطريق والقو جثمانه في الموقع الذي وجد فيه وسوف يتم اكمال الاجراءات القانونية

وقد توجه وفد من لجنة التغيير والخدمات بديوم بحري بقيادة هشام كبة نائب رئيس اللجنة والمحامي الاستاذ يسري ادم سكرتير اللجنة رفقة مجموعة كبيرة من اهل الحي من اجل تقديم التهنئة لتيم الشرطة الذي ساهم في الانجاز ومن اجل تقديم الدعم النفسي ومواساة والد الشاب القتيل في مصابه الجلل

وقبل ان تكتمل افراح الشرطة مع مواطني مدينة بحري بالانجاز لم يكن احد ليتصور ان قائد العملية النقيب حسن علي صالح رئيس فرعية مباحث بحري قد سطر اخر انجاز في سلسلة حياته العملية الذي كان في قمة سعادته قبل ان يزج بالمتهمين في الزنزانة تمهيدا لاجراء التحقيقات اللازمة ويتوجه لاداء صلاة المغرب وفي الاثناء سقط ارضا جراء اصابته بحالة من الاغماء تم نقله علي اثرها للمستشفي لكن القدر كان اسرع حين غادرت روحه جسده

“اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله”. “اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله و ذرية خيراً من ذريته و زوجاً خيراً من زوجه”. “اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود”. “لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمده بواسع رحمتك

Ahmed Alamin