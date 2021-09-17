قادمًا من تركيا..احتجاز المستشار الأمني للرئيس الصومالي





احتجزته في مطار جيبوتي.

أعلن الصومال، الجمعة، احتجاز السلطات الجيبوتية فهد ياسين حاج، المستشار الأمني للرئيس الصومالي، عندما كان متوجها من تركيا إلى العاصمة مقديشو، عبر جيبوتي.

وقال مدير الإعلام في الرئاسة الصومالية عبد الرشيد محمد حاشي، في بيان، إن “سلطات جيبوتي احتجزت مستشار الأمن للرئيس الصومالي، رئيس المخابرات السابق، فهد ياسين حاج، في مطار جيبوتي”.

وأضاف البيان، أن “حاج كان متوجها إلى البلاد قادما من تركيا للمشاركة في مؤتمر الأمن القومي الذي ينطلق السبت، في العاصمة مقديشو”.

وتابع: “الصومال تأسف حيال انتهاك سلطات جيبوتي لحقوق المسافرين وقوانين السفر الدولي باحتجازها لرئيس المخابرات السابق”.

وطالب البيان، جيبوتي بتسهيل سفر حاج والمسؤولين الذين كانوا برفقته، محملا البلاد مسؤولية الأمن الشخصي للمسؤولين الصوماليين.

باج نيوز