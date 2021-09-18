مجموعة فضيل تكمل تصوير سلسلة جديدة





أنهت مجموعة فضيل الكوميدية، المرحلة الأولى من تصوير نسخة جديدة من حلقات “يوميات فضيل” والتي انطلقت المجموعة في إنتاجها بعد التوقف لفترة منذ رحيل أحد أعمدتها الفنان بدر الدين بساطي “البلولة”.. ووفقًا لمخرج العمل أبو بكر الشيخ، فإن ما يميز هذه النسخة تقديمها لعدد من الموضوعات والتي سيتم تصويرها في كل ولايات السودان، وكانت ضربة البداية في منطقة الشهيناب بالريف الجنوبي.. السلسلة من بطولة النجم عبد الله عبد السلام “فضيل”، بجانب كل من ماجدة يحيى وأباذر محمد زين وقسم الإله حمدنا الله وازدهار محمد علي وعصام بر وعدد من نجوم الكوميديا، وتأليف عبد الناصر الطائف وإخراج د. أبو بكر الشيخ.

صحيفة الصيحة