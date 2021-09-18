رجل يقتل سائق مركبة بسبب (50) جنيهاً في الخرطوم بحري





تلقت شرطة قسم الصافية بحري بلاغ مقتل سائق عربة (هايس) على يد مواطن اعتدى عليه بالضرب وأسقطه أرضاً بلكمة بقبضة اليد (بونية) توفي المجني عليه على إثرها في الحال.

وبحسب حيثيات الحادثة فإن شقيق الجاني صعد إلى مركبة المواصلات (الهايس) التي يقودها المجني عليه، وبعد مطالبته للركاب بدفع مبلغ ١٥٠ جنيهاً قيمة المشوار رفض شقيق الجاني دفع الأجرة كاملة وطلب منه التوقف بالقرب من السوق المركزي بحري ليكمل بقية المبلغ من شقيقه، ولاحقاً دخل المجني عليه والجاني وشقيقه في مشاجرة ووجه المتهم بحسب صحيفة اليوم التالي، لكمة لسائق (الهايس) في وجهه أردته قتيلاً في الحال بعدها تدخلت الشرطة وتحويل الضحية إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة والقبض على المتهم.

الخرطوم: (كوش نيوز)