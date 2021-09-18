



بدأ هجوم إسفيري على المشير برهان بعد إشتباكه مع خالد سلك مباشرة ..

مجاهد بشرى والذي يدور في فلك حمدان هذه الأيام وبعض المجموعات القحتية أطلق حملة جديدة تستهدف المشير ..

في المقابل سنقوم نحن _كالعادة_ بتقديم الدعم للجنرال ضد هذه الهجمة المبررة و المعلومة الأجندة ..

أعتاد مجموعة من السياسيين إبتزاز برهان عبر هذه الحملات حتى يقدم تنازلات ويمرر خطوطهم ..

لن نسمح لهذه المجموعة بتمرير خطها لضرب الحراك الشعبي في النهر والبحر بذراع الجيش .. كما أننا نقول للمشير فتاح المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين .. أذا اراد خالد سلك فض المتاريس فعليه أن يذهب ليفعل ذلك بعضوية حزبه أو بلجان مقاومته حتى ينال نصيبه من العكاكيز المضببة ..

#وهكذا

عبدالرحمن عمسيب